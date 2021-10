Tumor in Lunge: Dukes-Profi muss Karriere beenden

Doch das Schicksal machte es Juri selbst auch nicht leicht: Im Februar diesen Jahres zog er sich ohne Fremdeinwirkung gegen Wels eine schwere Achillessehnenverletzung zu, bestritt seither kein Match mehr. Und nun wurde bei einer Routinekontrolle ein Tumor im Lungenbereich gefunden. Ein Schock. Für den 27-Jährigen. Und auch für die „Dukes“. Der Verein will im Sinne des Spielers nur so viel verlautbaren: „Wir sind in Gedanken bei Juri, wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft für diese schwere Zeit!“