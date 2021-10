„Wie Krebsgeschwür“: Kritik an Facebook bleibt

Der Social-Media-Konzern Facebook ist durch die Enthüllungen einer ehemaligen Mitarbeiterin in eine veritable Imagekrise geschlittert und sucht sein Heil nun in der Umbenennung in Meta. Kritiker sehen darin eine reine Vernebelungstaktik und sparen nicht mit Kritik: Die US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez vergleicht das Unternehmen mit einem metastasierenden Krebsgeschwür. Der neue Name ändere nichts.