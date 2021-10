84-Jähriger über Nacht unter Baum eingeklemmt

Ein Einsatz der Bergrettung Klagenfurt am Pyramidenkogel hat ein glückliches Ende genommen. Ein 84-jähriger Mann wurde am Vorabend unter einem Baum eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Er musste die ganze Nacht draußen verbringen - erst seine Kühe machten am nächsten Morgen auf ihn aufmerksam.