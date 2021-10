Angelina Jolie: „Ich bin keine perfekte Mutter“

Jolie geht im Mama-Rolle auf

Dennoch gehe sie in ihrer Mama-Rolle voll auf, so die Oscarpreisträgerin weiter. Sie liebe es, ihre Kinder dabei zu beobachten, wie sie heranwachsen und ihre eigenen, einzigartigen Persönlichkeiten entwickeln. „Ich habe sechs sehr individuelle menschliche Wesen in meinem Haus. Ich bin so begeistert von all den verschiedenen Phasen und Gefühlen und Neugierde, die sie haben. Warum sollten Sie das nicht auch sein? Wir sollen ihnen helfen, herauszufinden, wer sie sind. Und man kann nicht herausfinden, wer man ist, wenn man sich nicht mit Begeisterung mit ihnen entwickelt.“