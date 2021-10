Angelina Jolie: Shiloh begeistert in Mamas Kleid

Nach Zahara hat es nun Shiloh getan: Die 15-Jährige begeisterte bei der „Eternals“-Premiere in London an der Seite ihrer berühmten Mama Angelina Jolie in einem Designer-Kleid, das einst die schöne Schauspielerin getragen hatte. Im Interview verriet die Hollywood-Darstellerin dann, was sie davon hält, dass ihre Töchter gern mal edle Stücke aus ihrem Couture-Kleiderschrank stibitzen.