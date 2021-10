Zukunftskonferenz „Österreich 22“ ist eröffnet

Hermann Schützenhöfer erklärte im Rahmen seiner Eröffnungsrede: „Ich freue mich auf inspirierende Stunden und Denkanstöße. Gerade in diesen Tagen und Wochen sind ein fundierter und sachorientierter Dialog und ein gemeinsames Nachdenken für und über Österreich ganz besonders wichtig. Die Verfassung und die von ihr geschaffenen Institutionen haben sich auch in der Pandemie und in politischen Krisen als robust und tragfähig erwiesen. Wir haben gute Fundamente, auf die wir aufbauen können.“ Und er betonte: „Mit großer Sorge erfüllt mich aber das gesellschaftliche und politische Klima, der Umgang miteinander und der Ton. Ein Klima der aufgeheizten Debatte, Respektlosigkeiten, Unwahrheiten, die sozialen Medien mit ihren Blasenbildungen und Echokammern befeuern diese Entwicklung. Dabei muss es in der Politik immer um das Ringen der besten Ideen und nicht um einen Wettbewerb der wechselseitigen Diffamierungen gehen.“