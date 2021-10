„Die Streifenpolizisten sind die wahren Helden“

„Den fehlerfreien Einsatz wird es nie geben“

Konkret in eine Ecke an der Ruprechtsstiege, wo der Attentäter schlussendlich von WEGA-Beamten neun Minuten nach dem ersten Notruf eliminiert wurde. Ein Jahr danach zieht Ernst Albrecht exakt an jener Stelle kurz Bilanz: „Die Konzepte und die Abwicklung haben gut funktioniert. Auch, wenn es den fehlerfreien Einsatz nicht gibt. Aber am Ende des Tages können wir nicht dastehen und sagen: ,Wir waren so super.‘ Menschen kamen ums Leben oder wurden schwer verletzt. Und jeder von uns wünscht sich, aus so einem Szenario ohne Todesopfer rauszukommen ...“