Kontaktmann von Wien-Attentäter: 5 Monate bedingt

Per Videokonferenz einvernommen

Der einstige Mithäftling des Bruders wurde dann via Videokonferenz einvernommen. Der Mann, der derzeit in U-Haft sitzt, sagte, er habe mit dem Bruder des Angeklagten wohl über Religion gesprochen, aber nicht über den IS. Er will weder in Gesprächen mit seinem Mithäftling noch in Chats mit dem Angeklagten je den Namen des späteren Attentäters erwähnt haben. Dass dieser 2020 neuerlich nach Syrien wollte, glaubt er nicht, wohl habe er aber Pläne gehabt, in die Türkei zu reisen.