Grenze zwischen Halloween feiern und Vandalismus

Nachts um ein Uhr in der Coulin- und der Kärntner Straße mitten in Linz mit Eiern und Kürbissen beschossen zu werden, ist kein Spaß mehr. Eine 25-jährige Frau aus Altenfelden wurde am Brustbein getroffen und rief die Polizei, ein Passant hatte sich zum Glück das Kennzeichen des schwarzen Fahrzeuges gemerkt. An der Unteren Donaulände war Schluss mit lustig: Die Polizei stoppte die drei 18-Jährigen, die zuvor schon in Urfahr und Linz-Süd ihr Unwesen getrieben haben sollen – nun setzt es Anzeigen.