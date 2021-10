Natur entfaltet ihre Geheimnisse am besten in Ruhe

Faustregel beachten

Die „Krone“ unterstützt die „Naturverstand“-Kampagne der heimischen Waldbesitzer. Diese warnen auch vor Unfällen, die das flüchtende Wild verursachen kann, wenn es etwa in Panik über Straßen springt. Generelle Öko-Faustregel: Nicht nach, aber auch nicht vor Sonnenuntergang in Feld, Flur und Tannengrün herumstreifen, damit die zumeist in der Dämmerung aktiven Wildtiere nicht in ihrer (Äsungs-)Ruhe gestört werden. Auch sollte das Lärmen vermieden werden. Davon profitiert übrigens auch der Wanderer selbst. Denn wer sich still verhält, dem offenbart die Natur ihre Geheimnisse