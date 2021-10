Den Flughafen suchen Lenker auf der A13 vergeblich

Ein Beispiel ist Flughafen-Chef Marco Pernetta besonders in Erinnerung. Es zeigte schon vor Jahren den Handlungsbedarf auf: „Osteuropäische Urlauber kamen mit einem Leihwagen von Südtirol und vertrauten auf der A13 auf eine rechtzeitige Beschilderung. Letztlich wurde ihnen erst bei Wattens klar, dass etwas nicht stimmen kann.“ In arger Zeitnot war dann das Betanken des Leihwagens nicht mehr möglich. Sonderkosten in Form einer Servicepauschale und Beschwerden folgten.