Schottin rast mit Vorarlberger Hilfe zur Sensation

Anita Wachter stand 1993 ganz oben auf dem Siegerpodest in Sölden. In ihren Händen ein Ski der Firma Kästle. Letztes Wochenende durfte sich das Unternehmen mit Vorarlberger Wurzeln am selben Ort über das beste Ergebnis seit dem Wiedereinstieg in den Rennlauf freuen. Die Schottin Alex Tilley klassierte sich mit der fünftbesten Zeit im zweiten Durchgang auf Rang 13.