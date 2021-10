Krösche: „Frage nach Glasner stellt sich nicht“

Wolfsburg, das in der Tabelle deutlich besser dasteht, hat sich am Sonntag von Chefcoach Mark van Bommel getrennt und am Dienstag Florian Kohfeldt als Nachfolger installiert. Eintracht-Trainer Glasner hatte den VfL in der Vorsaison in die Champions League geführt, wo man zuletzt in Salzburg 1:3 unterlag.