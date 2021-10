Tiere sagen Danke - „Sophie“

Barbara Steiner kontaktierte daher über Instagram Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner in der Hoffnung, einen neuen vierbeinigen Weggefährten über die „Krone“-Tierecke zu finden. Und tatsächlich: Nur einige Stunden zuvor wurde die siebenjährige Spürnase „Sophie“ zur Vergabe gemeldet - sie verlor wegen Zeitmangel des Besitzers ihr Zuhause. Weder an Zeit noch an Liebe mangelt es der Hündin nun in Obhut ihrer neuen Familie in Wien.