Ein guter Platz für dreibeinigen Hund „Jumper“

Im Fall „Jumper“ stellte Wendy Night einmal mehr ihre Tierliebe unter Beweis. Vor zehn Jahren hatte sie den verletzten Hund vor ihrem Hotel in Thailand aufgelesen. Mit Hilfe einer Tierschutzorganisation vor Ort und eines Flugpaten konnte sie den bellenden Patienten nach Österreich bringen. „In einer Tierklinik in Hollabrunn wurde ,Jumper‘ dann operiert“, so die Künstlerin. Nach seiner vorläufigen Genesung suchte sie einen Platz für den Vierbeiner – und fand eine geeignete Familie in Vorarlberg.