Parkverbotslinie: „Auch bei uns Profis unbekannt“

Um den oft verwirrenden Schilderwald in der Großstadt einzudämmen, setzt die Stadt Wien seit einigen Jahren auf gelbe Linien am Gehsteigrand, um Parkverbotszonen zu markieren. Viele Autofahrer wissen davon nichts, gestraft wird dennoch rigoros, wie das Team der „Krone“-Ombudsfrau berichtete. Dieser Fall wurde unter unseren Lesern heiß diskutiert: So meldete sich in unserem Forum u.a. eine Spezialistin zu Wort, dass es hier in der StVO Diskussionsbedarf gebe.