Halloween und die Lust an der Angst

Die Kombination von Angst und Lust ist ein komplexes Gefühl, dass sich zu Halloween wieder hervorragend beobachten lässt. Kinder wie Erwachsene lieben die wohldosierte Aufregung und gruselige Geschichten, in denen am Ende das Gute siegt. Vampirserien, Thriller, Kriminalromane, Kriegsfilme: Sie alle ziehen Menschen an, die Spaß an der Angst haben. Oder zumindest an der probeweisen Überwindung ihrer Angst in der Fantasie. Für viele Menschen gehört Angstlust zu einem lustvollen Freizeitprogramm dazu - von Computerspielen über Kinobesuche bis zur Flucht aus einem Escape Room.