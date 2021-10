„Gingen weg wie warme Semmeln“

Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit: Tausende Wintersportartikel wurden in der Messehalle Salzburg nach eingehender Prüfung zum günstigeren Verkauf angeboten. Viele von den 13.000 Besuchern warteten bereits über eine Stunde vor Einlass in der Schlange, um die besten Artikel zu bekommen.