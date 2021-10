24.400 Euro Spenden: Kranke Kinder lächeln wieder

18 Schulen beteiligt

Zwischen Enns und Leitha haben sich 18 Schulen - etwa die Mittelschulen Stift Zwettl, Gänserndorf und Gaweinstal oder die HAK und Handelsschule Wiener Neustadt - an der Aktion beteiligt. Mit dem Geld werden unter anderem der externe onkologische Pflegedienst, eine spezielle Palliativ-Ausbildung, aber auch Supervisionen oder Fahrkosten finanziert. „Der externe onkologische Pflegedienst bietet die gleiche medizinische Versorgung wie im Krankenhaus, allerdings in gewohnter Umgebung und ist in seiner Art in Österreich einzigartig“, erklärt René Mulle, Obmann der Kinder-Krebshilfe Wien-NÖ-Burgenland. Unter dem Motto „Wir mischen mit“ wurden auch zahlreiche Sachspenden zusammengetragen. Damit könne den krebskranken Kindern wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden, bedankt sich Mulle.