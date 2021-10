Irre Szenen: Ultras blockieren Autobahn in Italien

Fans des italienischen Fußball-Drittligisten Paganese Calcio haben nach einer Derby-Niederlage eine Autobahn blockiert und sind auf gegnerische Anhänger losgegangen. Laut Medienberichten ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag, nachdem Paganese 0:3 in dem gut 30 Kilometer entfernten Avellino in der Region Kampanien verloren hatte. Den Vorfall sehen Sie im Video unten.