Corona als Damoklesschwert für Salzburgs Gemeinden

„Das Damoklesschwert hängt über der Stadtgemeinde“, unterstreicht Bürgermeister Christian Pewny (FPÖ). Mit Stand Samstag waren etwa 75 Bewohner aktiv mit dem Coronavirus infiziert - so viele, wie zu diesem Zeitpunkt in keiner anderen Pongauer Gemeinde. Cluster haben sich dort gebildet, bedingt durch eine Hochzeit und Veranstaltungen wie dem Ausflug des Seniorenbundes. Die Gemeinde ist genauso wie St. Martin im Tennengebirge, Seeham oder Abtenau im Blickfeld der Verantwortlichen, erklärt Gesundheitsreferent Christian Stöckl: „Wir haben aber die Cluster wie beispielsweise in Radstadt gut unter Kontrolle.“