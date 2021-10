Mehr Hülle statt Fülle: Mogelpackungen im Handel

Ein Konsumentenschützer in den USA schlägt Alarm: Seit Corona nehmen die Mogelpackungen in den Geschäften zu. Auch hierzulande findet man diese Verkaufsmasche in den Regalen. Ein Vergleich von Schokoladen stößt einer Konsumentin besonders sauer auf: Ein und dieselbe Packung wurde mit einer unterschiedlichen Füllmenge befüllt.