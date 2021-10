Fakt ist: Die Zeit der Allrounder ist lang vorbei

Im Oktober 2020 war Vincent Kriechmayr - der sich 2011 zum Junioren-Vizeweltmeister gekrönt hatte - noch beim Auftakt in Sölden am Start. Heute verzichtet der 30-jährige Oberösterrereicher auf ein Antreten am Rettenbachferner.

(Bild: Christof Birbaumer / Kronenzeitung)