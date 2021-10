Ein Wahrzeichen feiert Geburtstag

Gewaltige 3500 Tonnen Stahlbeton wurden für das dreizehnstöckige Gebäude samt 112 Meter hoher Antenne oben drauf verbaut. Allein der Antennenmast wiegt stolze 185 Tonnen. Mit 900 Lkw-Fuhren wurde ab dem Jahr 1969 der Stahlbeton hinauf in 2115 Meter Seehöhe transportiert, um in dreizehnmonatiger Bauzeit neben dem Ludwig-Walter-Schutzhaus - das heutige Dobratsch Gipfelhaus - die größte, höchste und wohl auch eine der stärksten Sendeanlagen in Österreich zu errichten. „Seit 1971 ist die Anlage auf dem Dobratsch in Betrieb und versorgt eine halbe Million Kärntner mit Radio und Fernsehen“, weiß Michael Weber von der ORS, der Techniktochter des Österreichischen Rundfunks: „Ich zeige dir unseren Kärntner Hauptsender!“