Wilde Fan-Proteste: Pyro-Skandal in Frankreich

In der ersten französischen Fußball-Liga ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Die Partie zwischen AS Saint Étienne und SCO Angers wurde am Freitagabend erst mit knapp einstündiger Verspätung angepfiffen, nachdem Zuschauer die Tribünen verlassen und zahlreiche Pyrotechnik sowie Rauchbomben nach dem Einlauf der Spieler auf den Rasen geworfen hatten.