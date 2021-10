Einbrecher stahlen LKW-Reifen und 500 Liter Diesel

Einen aufwendigen Einbruch begingen unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag in Kalsdorf: Sie stiegen durch ein Fenster in eine Reifenfirma ein und stahlen zahlreiche LKW-Reifen. Außerdem entwendeten sie 500 Liter Diesel und brachen auch noch den Münzautomaten einer nahen Waschanlagen auf.