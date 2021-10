Nagelsmann über Covid-Diagnose: „War erschrocken“

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mit, nachdem der 34-Jährige am Abend zuvor das Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon krank verpasst hatte. Am Freitag sprach der Coach erstmals über die Erkrankung. Aber sehen und hören Sie selbst oben im Video.