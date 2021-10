Sanitäter wegen „Klaps“ in Teststraße vor Gericht

Ein 28-jähriger Ex-Sanitäter stand am Freitag wegen sexueller Belästigung vor der Strafrichterin. Es ging um einen Vorfall in einer Corona-Teststraße des Roten Kreuzes. Er soll im März gegenüber einer Kollegin in einer Koje körperlich übergriffig geworden sein. Am Ende gab es für ihn einen nicht rechtskräftigen Freispruch.