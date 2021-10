Sanitäter soll Arbeitskollegin belästigt haben

Schwer wiegen die Vorwürfe gegen einen 28-jährigen Salzburger. Er soll bereits im März an seinem damaligen Arbeitsplatz, der Rot-Kreuz-Teststraße im Salzburger Messezentrum, eine Kollegin gegen ihren Willen unsittlich berührt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deswegen sexuelle Belästigung vor – darauf steht bis zu ein halbes Jahr Haft. Konkret soll er dem Opfer unter dem Vorwand, ihr einen Sticker mit Rot-Kreuz-Logo aufzukleben, auf das Gesäß geschlagen haben. Der Vorfall soll sich in einer Kabine in der Teststraße neben weiteren Kollegen ereignet haben.