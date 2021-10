„Zu Hause ist der Druck Größer“

Doppelstaatsbürger Pavel Padakin (Ukraine/Russland) weiß zumeist, wo das Tor des Gegners steht. Der 27-Jährige hat gleich in den ersten Spielen für Dornbirn wichtige Treffer erzielt. Und damit wesentlich dazu beigetragen, dass die Bulldogs ungewöhnlich früh in der Saison gut in Schwung gekommen sind. Mittlerweile haben auch andere Bulldogs-Angreifer viele Scorerpunkte erreicht.