FBI bestätigt: Überreste gehören zu Brian Laundrie

Am Mittwoch hatte das FBI mitgeteilt, dass menschliche Überreste im Naturreservat Carlton gefunden wurden. Die Ermittler stießen auch auf einen Laptop und einen Rucksack, die dem untergetauchten jungen Mann gehörten. Laundrie lebte in der Stadt North Port im Südwesten Floridas, die nur wenige Autostunden von dem Naturschutzgebiet entfernt liegt. Seine Eltern gaben an, dass er sich dort häufiger aufgehalten habe. Bis vor Kurzem stand dieses noch unter Wasser.