Kärnten ist wieder auf der Suche nach Begabten

Das „Kindertalent“ von Glüsing Event geht in die nächste Runde und holt in Kooperation mit der „Kärntner Krone“ wieder die jungen Künstler des Landes vor der Vorhang. Mädchen und Buben zwischen fünf und 16 Jahren sind dazu eingeladen, sich zu bewerben und dann auf einer großen Bühne bei der Familienmesse am Klagenfurter Messeareal, die von 12. bis 14. November stattfindet, ihr Können unter Beweis zu stellen. „Egal, ob jemand ein Instrument spielt, gerne tanzt, singt oder sportlich besonders begabt ist, wir freuen uns über jede Bewerbung“, sagt Initiatorin Anja Glüsing.