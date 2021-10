Herbstferien: Segen oder Qual für die Eltern?

Erholung vor Schulalltag

Viele Lehrer und Eltern zweifeln die Sinnhaftigkeit der Herbstferien an, da das Schuljahr doch gerade erst begonnen habe. Bildungsdirektorin Isabella Penz sieht das nicht so: „Diese Ferien sind für unsere Kinder eine wichtige Zeit zur Erholung.“ Nach dem chaotischen Schuljahr 2020/2021 müssen sich viele „erst wieder an einen geregelten Tagesablauf, lange Schultage sowie an Klassengemeinschaften gewöhnen.“