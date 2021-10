SPD, Grüne, FDP wollen Kanzlerwahl Anfang Dezember

Und so betonen alle Seiten, vom SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz über das Chef-Duo der Grünen, Robert Habeck und Annalena Baerbock, bis zum FDP-Vorsitzenden Christian Lindner, dass man voller Optimismus und auch mit guter Laune in die Verhandlungen gehe. Ziel sei, so Olaf Scholz, ein Jahrzehnt der Investitionen zustande zu bringen „privat und öffentlich“. Dabei gehe es vor allem darum, „die Dinge richtig zu kombinieren“.