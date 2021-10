Lehrerin bedroht: „I stich di mit dem Besen ab“

Freispruch und Appell

Die Staatsanwältin glaubt, der Schüler lüge das Gericht nicht bewusst an, sondern könne sich aufgrund der Rage, in der er sich befunden habe, nicht mehr erinnern. Was genau er warum gesagt hatte, ließ sich aber nicht mehr feststellen. Der Schüler wurde deshalb freigesprochen. Einen Appell gab es dennoch: „Passen Sie auf. Sie sehen, wenn man in Wut und Rage gerät, wie schnell man vor dem Strafgericht landen kann.“