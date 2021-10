Wegen Spionage: Adi Hütter mit Geheim-Einheiten

Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter ist vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) konsequent gegen mögliche Spionage vorgegangen. „Vor dem Wolfsburg-Spiel wussten viele, was wir vorhaben. Deswegen ist es leider notwendig, dass wir ab und an unsere Ruhe haben und wir Dinge unter Ausschluss der Öffentlichkeit einstudieren können“, sagte der Vorarlberger über die drei geheimen Einheiten in der laufenden Woche.