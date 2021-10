Rundtour von Bruck am Ziller zum Reither Kogel

Im Sinne einer Rundtour halten wir uns am Gipfel an „Bergstation Reither-Kogel-Bahn“ und wandern am Steig hinab auf eine Lichtung. Dort geht es auf einem Fahrweg dahin, man folgt dann westlich dem (zunächst) asphaltierten Weg, der kurioserweise mit „Panoramaweg Reith“ beschildert ist. Der Fahrweg mündet retour in die Zustiegsroute – darauf ins Tal.