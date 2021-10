Verpatzter Start von Sepp Straka in Japan

Golfprofi Sepp Straka ist am Donnerstag mit einer mäßigen 74er-Runde (4 über Par) in das Zozo Championship der PGA-Tour in Chiba gestartet. Der Olympia-Zehnte von Tokio hielt bei der Rückkehr nach Japan nach den ersten zehn Löchern (mit Triple-und Doppel-Bogey) bei sechs Schlägen über Par, verbesserte aber sein Score in der Folge noch etwas.