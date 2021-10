Freie Fahrt aus der Risiko-Gemeinde Annaberg

Im Ort waren die laschen Kontrollen am Mittwoch das Gesprächsthema Nummer 1. „Meines Wissens war in der Früh gar niemand an den Ausfahrten“, sagt Simon Haigermoser, Inhaber des Postwirts. Bürgermeister Promok: „Ich bin gar nicht so unglücklich, dass nicht so streng kontrolliert wird. Die Termine in unserer Teststation sind begehrt, die Leute nehmen die Sache ernst.“ Derzeit gibt es in Annaberg-Lungötz 76 Infizierte, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2826 – der höchste Wert in ganz Salzburg.