Corona-Missmanagement: Bolsonaro droht Klage

Bolsonaro trägt mit seiner fehlgeleiteten Corona-Politik eine Mitschuld an der Marke von 600.000 Corona-Toten in Brasilien - zu diesem Schluss kommt ein eigens einberufener Untersuchungsausschuss in Brasilien. Der Ausschuss erhebt schwere Anschuldigungen gegen den rechtsradikalen Staatschef, darunter Verbrechen gegen die Menschlichkeit und „Scharlatanerie“.