„Vielleicht noch irgendwann den Zettel verbrennen“

Enge Abstimmung

Bereits am 28. Februar 2024 hatte der im Tiroler Oberland lebende Verwandte ein Bild von der Website „eisenbach-tresore.at“ per WhatsApp an Nathalie Benko gesendet. Am 6. März werden Fotos in einem Innsbrucker Tresorfachgeschäft aufgenommen; der Safe, der später in Pfunds auftauchte, ist auf diesen Aufnahmen eindeutig identifizierbar. Nur zwei Tage später, am 8. März 2024, wird über Finanzjongleur und Signa-Gründer René Benko am Landesgericht Innsbruck das Insolvenzverfahren eröffnet.