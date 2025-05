Krokodil tötet Mann beim Schwimmen

Am Mittwoch wurde die Leiche des 45-jährigen Mannes etwa 200 Meter von der Stelle entfernt gefunden, an der er zuletzt gesehen worden war, wie der Such- und Rettungsdienst Basarnas mitteilte. Der Mann sei von dem Reptil attackiert worden, als er am Dienstag in der Früh den Kanal im Bezirk Pasaman Barat zusammen mit einem Freund durchschwommen habe, führte Basarnas-Sprecher Abdul Malik aus.