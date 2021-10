„Game & Watch“ bringt „Zelda“ für die Hosentasche

Mit einer neuen „Game & Watch“ bringt Nintendo am 12. November gleich drei „The Legend of Zelda“-Abenteuer zum „Unterwegs-Daddeln“ im praktischen Hosentaschen-Format. Neben dem Original von 1987 auf dem Handheld enthalten sind auch die Fortsetzung von 1988, „Zelda II: The Adventure of Link“, sowie das 1993 für den Game Boy erschienene „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“. Der Handheld bietet zudem eine Uhr samt Timer-Funktion. Eine unverbindliche Preisempfehlung gibt Nintendo wie gewohnt nicht ab, der Preis dürfte jedoch bei um die 60 Euro liegen.