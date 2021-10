Gibt es für die ÖVP ein Leben nach Sebastian Kurz?

Problem war Zentrierung auf Kurz

Problematisch wird das für die Partei dann, wenn - wie von vielen Politikexperten prophezeit - die Koalition in die Brüche geht und schon bald neu gewählt wird. In diesem türkisen Worst-Case-Szenario würde die in der Vergangenheit alternativlose Zentrierung auf Sebastian Kurz ihren Tribut fordern. Wer könnte im Falle des Falls dem Wunderkind der letzten Jahre realistisch nachfolgen und einen Absturz der Partei verhindern? Ein geeigneter Bewerber ist derzeit nicht in Sicht. Es ist ein Hoffen auf Zeit.