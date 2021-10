Jeder 5. weiß nicht, ob es 3G in seiner Firma gibt

3G am Arbeitsplatz wird dank eines Deals der Koalition mit der SPÖ nun kommen - viele Unternehmen wenden die Regelung bereits jetzt an. Wie eine Umfrage unter karriere.at-Usern enthüllt, gaben 62 Prozent an, dass sie in ihrem Job nur geimpft, genesen oder getestet am Arbeitsplatz erscheinen dürfen. In manchen Betrieben gibt es auch eine gewisse Unklarheit und Lockerheit.