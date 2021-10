„Verkappte Impfpflicht“: 3G sorgt für Zündstoff

Bis Mitte Oktober will Draghi eine Durchimpfung von 90 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahren erreichen - und damit praktisch die Herdenimmunität. Das Ziel scheint in greifbarer Nähe zu sein - auch wenn die Impfkampagne in den letzten Wochen trotz des „Draghi-Effekts“ insgesamt etwas an Schwung verloren hat.