Innviertler Teddybär schickte ein Selfie aus All

„Die 14-Jährigen der Mittelschule Obernberg sind die jüngste Schülergruppe Östereichs, der jemals eine Stratospährenflug in diese Höhe gelungen ist“, freut sich Lehrer Hannes Eichsteininger im Gespräch mit der „Krone“. Jetzt, 20 Tage nach dem Ausflug in 38.000 Meter Höhe an den Rand des Weltalls, konnten die Bilder ausgewertet werden.