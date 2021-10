Ölz und Zumtobel unterzeichnen Klimapakt

8,4 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß wollen die elf „klimaaktiv“-Unternehmen bis 2030 einsparen. Das entspricht in etwa den jährlichen CO2-Emissionen von 146.000 Autos oder 57.000 Ölheizungen in Einfamilienhäusern. Um die ambitionierten Ziele auch wirklich zu erreichen, werden die betrieblichen Klimaschutzkonzepte in Zusammenarbeit mit dem Ministerium jährlich optimiert.