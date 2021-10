Wieder Ideen für die Todeskurve in Walding gesucht

Vier Todesopfer an der selben Stelle in der „Danzmayrkurve“ in Walding binnen zwei Jahren. Und das, obwohl die als „Pfuschkurve“ verrufene Strecke vorher schon mehrmals teils großflächig umgebaut wurde. Doch die Entschärfung brachte nicht den gewünschten Erfolg und jetzt werden wieder neue Ideen gesucht.