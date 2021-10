Salzburger träumt vom großen Wurf bei TV-Spektakel

„Dreimal war ich schon im Finale, jetzt will ich endlich gewinnen“, sagt Herwig Natmessnig. Bevor es so weit ist, kämpft der Salzburger am Montag um 20.15 Uhr auf PULS4 bei „Ninja Warrior“ aber erst einmal um seinen nunmehr vierten Finaleinzug. „Besonders schwierig finde ich Gleichgewichtshindernisse. Die sind unberechenbar“, sagt der 41-Jährige.